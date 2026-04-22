Durante il Festival di Hong Kong 2026, due squadre di calcio italiane parteciperanno a partite amichevoli pre-stagionali. La Juventus affronterà il Chelsea, mentre l'Inter si confronterà con il Manchester City. Queste partite si svolgeranno nel corso della prossima stagione e sono state annunciate come parte di un evento dedicato al calcio internazionale nella città asiatica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In un annuncio anticipato, Juventus e Inter hanno confermato la loro partecipazione al prestigioso Hong Kong Football Festival, previsto per la prossima estate. Durante l’evento, i Bianconeri affronteranno il Chelsea, mentre i Nerazzurri si scontreranno con il Manchester City. Entrambi i match si svolgeranno presso il nuovo Stadio Kai Tak. Inter-Manchester City è fissata per sabato 1 agosto 2026, mentre Juventus-Chelsea si giocherà quattro giorni dopo, mercoledì 5 agosto 2026. La Juventus ha annunciato che il suo “Tour Estivo Powered by Jeep” è stato arricchito con questa nuova tappa, che si aggiunge alla già prevista sosta a Perth.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus e Inter: amichevoli pre-stagionali contro Chelsea e Man City a Hong Kong 2026-27.

Notizie correlate

Hong Kong Football Festival: Juventus, Inter, Manchester City e Chelsea si sfidano in Asia. Tutti i dettagli sul mini-torneo estivoCalciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu.

Leggi anche: Amichevoli estive, arrivano le prime indiscrezioni: Inter-Juventus in Australia o Hong Kong

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Gli appuntamenti estivi di Inter e Juve: il calendario delle amichevoli; L’Inter sfida il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto; Amichevoli estive, per Inter e Juventus ad agosto torneo a Hong Kong; Per Inter e Juventus ad agosto torneo a Hong Kong.

Amichevoli estive, per Inter e Juventus ad agosto torneo a Hong KongManchester City, Chelsea, Inter e Juventus si sfideranno in un torneo amichevole pre-campionato a Hong Kong ad agosto. I Citizens, attualmente in ... sportmediaset.mediaset.it

Inter e Juventus, torneo estivo a Hong Kong con Chelsea e City: le dateLa stagione deve ancora finire, ma intanto le big del campionato italiano si portano avanti e organizzano la stagione estiva. Dopo l'ufficializzazione di alcune amichevoli in Australia, a Perth, Inter ... sport.sky.it

Wasanni 8 na arshe da Chelsea ta buga: An doke su 5-2 vs PSG An doke su 1-0 vs Newcastle An doke su 3-0 vs PSG An doke su 3-0 vs Everton Sun yi nasara 7-0 a kan Port Vale An doke su 3-0 vs Man City An doke su 1-0 vs Man United - facebook.com facebook

Milan, guarda Reijnders: da febbraio fa solo panchina al Manchester City. Come mai #Milan #Reijnders #ACMilan #SempreMilan x.com