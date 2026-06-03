Durante l'ultima puntata di “Diretta Stadio” su 7Gold, si è discusso degli episodi arbitrali che hanno influito sulla classifica della squadra. Zuliani ha detto che, considerando tutti gli errori, mancano circa 20 punti, dopo aver già sottratto 12 punti certificati. Tramontana ha risposto chiedendo se si sono guadagnati punti in più, sottolineando il dibattito aperto sugli errori arbitrali e le loro ripercussioni sulla posizione in classifica.

l tema degli errori arbitrali è tornato al centro del dibattito durante l’ultima puntata di “Diretta Stadio” su 7Gold. Nel corso della trasmissione, il giornalista juventino Claudio Zuliani ha ribadito le proprie convinzioni sui presunti torti subiti dalla Juventus nel corso della stagione, trovando la pronta replica del collega interista Filippo Tramontana. Nel suo intervento,. L'articolo Juve, Zuliani: “Tolti 12 punti certificati, se consideriamo tutti gli episodi ne mancano 20”. Tramontana: “Ma non ne hai guadagnato neanche uno? Se mi metto a dire.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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LA RESA DEI CONTI SI EPISODI E RISULTATI DELLA JUVENTUS: SERVE UN MIRACOLO

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