Holm Juve lo svedese ha convinto un po’ tutti ma non sarà riscattato in estate Spunta una nuova idea se ne parlerà col Bologna

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Holm Juve, il giovane svedese, ha mostrato buone prestazioni durante la stagione, ma non sarà riscattato al termine del prestito. La dirigenza sta considerando un rinnovo del prestito e ha avviato trattative con il Bologna per evitare di dover pagare la cifra prevista per il riscatto. La decisione dovrebbe essere definita nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Holm Juve: lo svedese verso il rinnovo, la dirigenza tratta con il Bologna per prolungare il prestito aggirando così la cifra del riscatto. L’impatto di  Emil Holm  dal suo sbarco a gennaio ha convinto pienamente tutto l’ambiente della  Juventus. Giunto in prestito dal  Bologna, il laterale ha offerto un rendimento  estremamente positivo  ogni volta che è sceso in  campo: il ragazzo si è inserito con  grandissima facilità  nei rigidi schemi tattici, dimostrando un’affidabilità  davvero eccellente  sulla corsia. Le sue cavalcate hanno garantito  molta sicurezza  al gruppo  bianconero, spingendo i vertici societari a programmare con  estrema attenzione  il prossimo futuro per non disperdere assolutamente il prezioso patrimonio tecnico accumulato in questi mesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Holm Juve, lo svedese ha convinto un po’ tutti ma non sarà riscattato in estate. Spunta una nuova idea, se ne parlerà col Bologna

Napoli, Alisson Santos sarà riscattato. Il brasiliano ha convinto tuttiLa società partenopea aveva investito con convinzione sul giovane talento sudamericano, e i risultati stanno confermando la bontà della scelta.

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