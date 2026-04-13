Holm Juve, il giovane svedese, ha mostrato buone prestazioni durante la stagione, ma non sarà riscattato al termine del prestito. La dirigenza sta considerando un rinnovo del prestito e ha avviato trattative con il Bologna per evitare di dover pagare la cifra prevista per il riscatto. La decisione dovrebbe essere definita nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Holm Juve: lo svedese verso il rinnovo, la dirigenza tratta con il Bologna per prolungare il prestito aggirando così la cifra del riscatto. L’impatto di Emil Holm dal suo sbarco a gennaio ha convinto pienamente tutto l’ambiente della Juventus. Giunto in prestito dal Bologna, il laterale ha offerto un rendimento estremamente positivo ogni volta che è sceso in campo: il ragazzo si è inserito con grandissima facilità nei rigidi schemi tattici, dimostrando un’affidabilità davvero eccellente sulla corsia. Le sue cavalcate hanno garantito molta sicurezza al gruppo bianconero, spingendo i vertici societari a programmare con estrema attenzione il prossimo futuro per non disperdere assolutamente il prezioso patrimonio tecnico accumulato in questi mesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm Juve, lo svedese ha convinto un po’ tutti ma non sarà riscattato in estate. Spunta una nuova idea, se ne parlerà col Bologna

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