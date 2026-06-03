La Juventus si è concentrata sulla costruzione di una nuova palestra, creando concorrenza all’Inter nel settore. Tuttavia, fonti vicine alle parti indicano che l’Inter avrebbe ottenuto un vantaggio nella realizzazione dei lavori. Non sono stati rivelati dettagli specifici sui retroscena, ma si parla di preferenze e di decisioni che avrebbero favorito i nerazzurri rispetto ai bianconeri. La questione riguarda i tempi e le modalità di approvazione dei progetti.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. La Juve su Marco Palestra e fa concorrenza all’Inter! Nell’ultimo appuntamento sul calciomercato in onda sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha raccontato un interessante retroscena. La giornalista ha svelato come i bianconeri ci abbiano provato già dodici mesi fa, avviando i contatti con l’entourage del calciatore, che è lo stesso di Filip Kostic, l’esterno sinistro serbo bianconero. In quella sessione di mercato la Vecchia Signora non ha poi affondato il colpo, ma attualmente l’interesse non è tramontata e i bianconeri, seppur in svantaggio rispetto all’Inter, rimangono molto interessati al giocatore dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Juve su Palestra: concorrenza all’Inter ma nerazzurri favoriti! E c’è un retroscena

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