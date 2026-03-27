Calciomercato Inter obiettivo Palestra complicato | i nerazzurri studiano la strategia per battere la concorrenza

L'Inter sta valutando diverse strategie per assicurarsi l'acquisto di un giocatore considerato obiettivo di mercato. La trattativa si complica a causa della forte concorrenza da parte di altri club interessati allo stesso calciatore. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni disponibili per cercare di superare le rivali nella corsa al trasferimento. La situazione resta in evoluzione e non sono ancora state ufficializzate decisioni definitive.

Inter News 24 Calciomercato Inter, obiettivo Palestra complicato a causa della vasta concorrenza. Nerazzurri a lavoro per arrivare al terzino. Il debutto con la maglia della Nazionale italiana rappresenta solo l’ultimo passo di una crescita costante per Marco Palestra, terzino destro classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, reduce da una stagione di alto livello con il Cagliari. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare l’interesse di diverse big, tra cui l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe già lavorando a una strategia concreta per superare la concorrenza e convincere la Dea, che valuta il proprio gioiello circa 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, obiettivo Palestra complicato: i nerazzurri studiano la strategia per battere la concorrenza Articoli correlati Palestra Inter, la corsa all’esterno si sposta a giugno: quanta concorrenza dall’estero! La posizione dei nerazzurriCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Calciomercato Inter, Ausilio già oltre Cancelo: la strategia dei nerazzurri e i nomi sul taccuinodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri, accantonata la suggestione Cancelo, riflettono sulle prossime mosse: i nomi sul taccuino... Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Obiettivo Palestra: l’Inter fa tremendamente sul serio. Due cessioni per avvicinarsi: il piano; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole...; Rivoluzione Inter: Manu Koné e Palestra in cima alla lista per il nuovo ciclo. Inter, sfida alla Juve per Palestra e MuharemovicInter, obiettivo Palestra: il piano per la fascia destra e la rivoluzione difensiva Sulla fascia destra dell’Inter c’è un sogno concreto che prende ... tuttojuve.com Inter, cosa filtra su Palestra: Chivu ha dato un indizioI nerazzurri hanno cercato un esterno anche nel mese di gennaio e in estate potrebbero tornare sul mercato per appianare lacune di rosa ... msn.com Calciomercato Inter Rivoluzione in difesa - facebook.com facebook Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com