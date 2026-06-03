L'udienza riguardante la Juve Stabia è stata rinviata al 10 giugno. La decisione riguarda questioni legali legate al club, senza ulteriori dettagli pubblicati. La squadra aveva concluso la stagione con risultati positivi, arrivando vicino alla finale playoff per la promozione in Serie A. Ora, l'attenzione si concentra sui prossimi passaggi legali, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sul futuro del club. La data del nuovo procedimento è stata ufficialmente comunicata.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo una stagione che ha regalato entusiasmo ai tifosi e portato la squadra a un passo dalla finale playoff per la Serie A, la Juve Stabia si ritrova ad affrontare la partita più difficile lontano dal rettangolo verde. Le incertezze legate alla situazione societaria continuano infatti a pesare sul destino del club gialloblù, mentre si avvicinano le scadenze decisive per l’iscrizione al prossimo ca Per cercare di individuare una soluzione condivisa, il Tribunale di Napoli questa mattina ha promosso un incontro istituzionale che ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. L’obiettivo era verificare la presenza delle condizioni necessarie per garantire continuità sportiva e gestionale alla società, evitando il rischio di una mancata partecipazione alla stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juve Stabia, udienza rinviata al 10 giugno: cresce l’attesa per il futuro del club

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