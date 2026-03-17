Boccia a processo per truffa Indagine del 2024 su un immobile Udienza rinviata a fine giugno

Boccia è stato chiamato a processo per truffa in relazione a un’indagine del 2024 su un immobile. L’udienza, prevista per ieri mattina, è stata rinviata a fine giugno a causa di un impedimento legale. La nuova data dell’udienza è stata fissata per il 30 giugno.

L’udienza si sarebbe dovuta tenere ieri mattina presto, ma c’è stato un legittimo impedimento e il processo è stato riaggiornato a fine giugno. A giudizio, difesa dall’avvocato Francesco Di Deco del foro di Paola, si trova Maria Rosaria Boccia, due lauree in economia e varie attività imprenditoriali. La 42enne nata a Pompei è accusata a Pisa di truffa "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale relativo ad un immobile, avvenuta nel 2021". Lo aveva precisato la procuratrice di Pisa, Teresa Angela Camelio, con un comunicato ufficiale diffuso a ottobre 2024. Nella nota si spiegava che "ricorrono specifiche... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boccia a processo per truffa. Indagine del 2024 su un immobile. Udienza rinviata a fine giugno Articoli correlati Processo d’Appello per l’omicidio Bembo: decisiva udienza rinviata a MarzoLa Corte di Assise di Appello di Napoli aggiorna il procedimento per consentire le repliche del sostituto Procuratore Generale NAPOLI – Si è conclusa... Caso Amarena, processo azzerato: prima udienza rinviata per errore proceduraleL'Aquila - Ad Avezzano stop al processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: nullità degli atti, procedimento da rifare, nuova citazione a giudizio e... Approfondimenti e contenuti su Boccia a processo per truffa Indagine... Temi più discussi: Boccia a processo per truffa. Indagine del 2024 su un immobile. Udienza rinviata a fine giugno; Bonus edilizi, la Cassazione boccia il Riesame: nuova decisione sul sequestro ad Avellino; Maria Marchetti uccisa a coltellate a Genova, fermato il figlio Luca Scorza Azzarà; Il pm di Catanzaro Domenico Assumma boccia la riforma: Si vuole il controllo politico sui magistrati. Boccia a processo per truffa. Indagine del 2024 su un immobile. Udienza rinviata a fine giugnoLa 42enne coinvolta nella vicenda che ha portato alle dimissioni l’ex ministro alla cultura Sangiuliano. L’accusa a Pisa per la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale che è avvenuta ne ... lanazione.it Stalking e lesioni a Sangiuliano. Ora Boccia andrà a processoMaria Rosaria Boccia dovrà affrontare un doppio tornante giudiziario. Il gup di Roma, Gabriele Fiorentino, ha disposto il rinvio a giudizio dell’imprenditrice di Pompei con l’accusa di stalking ... quotidiano.net INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO "Dall'Algeria a Pavia, il lungo giallo delle reliquie di Sant'Agostino" Oggi #16marzo in seconda serata su #TV2000 Il 20 giugno il Papa sarà a Pavia per venerare Sant’Agostino e incontrare i padri agostiniani e i fedeli n - facebook.com facebook INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO "Dall'Algeria a Pavia, il lungo giallo delle reliquie di Sant'Agostino" Oggi #16marzo in seconda serata su #TV2000 Il 20 giugno il Papa sarà a Pavia per venerare Sant’Agostino e incontrare i padri agostiniani e i fedeli n x.com