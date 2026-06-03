L'udienza sul futuro della Juve Stabia è stata rinviata al 10 giugno dal Tribunale di Napoli. Entro l’8 giugno, sarà comunicata la risposta di un potenziale acquirente sull’aumento di capitale. Successivamente, i giudici esamineranno le offerte presentate da altri due soggetti, uno di loro rappresentato da un fondo svizzero. Il Bari resta in attesa di sviluppi e spera in un esito favorevole.

Udienza interlocutoria quella di oggi per il futuro della Juve Stabia, davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. C’è stato infatti un rinvio al 10 giugno per la definizione dei nuovi possibili acquirenti che dovrebbero rilevare il club dall’amministrazione giudiziaria. Trapela ottimismo, ma la nuova udienza sarà innegabilmente vicina al termine perentorio per le iscrizioni fissato il 16 giugno. In caso di buon esito della cessione, bisognerà quindi correre per risolvere in tempo tutte le incombenze economiche e amministrative. Nei prossimi giorni, intanto, un significativo passaggio intermedio: gli amministratori... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juve Stabia: l'udienza sul futuro del club slitta al 10 giugno. E il Bari continua a sperare

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