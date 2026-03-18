Boccia a processo per truffa slitta a giugno l’udienza a Pisa

L’udienza del processo a carico di Maria Rosaria Boccia, accusata di truffa con un danno patrimoniale di grande entità ai danni di un amico, è stata rinviata a giugno. La causa si svolge a Pisa e riguarda un procedimento legale in cui la donna è coinvolta come imputata. La nuova data è stata stabilita per consentire ulteriori accertamenti nel procedimento.

È slittata a giugno l’udienza del processo che vede Maria Rosaria Boccia imputata a Pisa per truffa, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, ai danni di un amico. A causare lo slittamento è stato un legittimo impedimento del difensore dell’imprenditrice. Secondo l’accusa, Boccia avrebbe approfittato dell’amicizia di vecchia data con un coetaneo originario della provincia di Napoli, ma residente nel pisano per lavoro, per “spillargli” 30 mila euro. Come “trappola”, secondo quanto ipotizzato dalla procura, gli avrebbe proposto di investire i suoi risparmi nell’ apertura di un locale di lusso, una terrazza bar affacciata sul golfo di Napoli che avrebbe compreso ai piani inferiori anche altre attività. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Boccia a processo per truffa, slitta a giugno l’udienza a Pisa Articoli correlati Boccia a processo per truffa. Indagine del 2024 su un immobile. Udienza rinviata a fine giugnoL’udienza si sarebbe dovuta tenere ieri mattina presto, ma c’è stato un legittimo impedimento e il processo è stato riaggiornato a fine giugno. Davide Barzan a processo per truffa aggravata, la prima udienza slitta per cause tecnicheSi sarebbe dovuta tenere nella mattinata di mercoledì la prima udienza del processo che vede il criminalista Davide Barzan sul banco degli imputati... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Boccia a processo per truffa slitta a... Temi più discussi: Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico; Boccia a processo per truffa. Indagine del 2024 su un immobile. Udienza rinviata a fine giugno; Maria Rosaria Boccia a processo per una presunta truffa da 30mila euro a un amico; Nuovo processo per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei accusata di truffa. Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico: a giugno l'udienza a PisaMaria Rosaria Boccia dovrà essere sentita nell'ambito del processo che la vede imputata a Pisa. Il dibattimento è agli inizi: l’udienza di lunedì è stata rinviata a fine giugno per un legittimo impedi ... adnkronos.com Maria Rosaria Boccia a processo a Pisa per truffa: 30mila euro per un finto locale di lusso a NapoliMaria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, è accusata di truffa aggravata con danno patrimoniale significativo. cronachedellacampania.it Boccia a processo per truffa: avrebbe convinto un vecchio amico a investire 30.000€ in un “progetto fantasma”- - facebook.com facebook Caso Sangiuliano, #Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico x.com