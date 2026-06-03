Juve Spalletti punta sulla mentalità | servono leader e fame

Spalletti ha dichiarato che la Juventus deve rafforzare la mentalità, puntando su leader e maggiore fame. Ha poi sollevato domande sui profili internazionali selezionati per guidare i giovani talenti e sui portieri in lista per risolvere il problema tra i pali. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare la rosa e la struttura mentale della squadra.

Chi sono i profili internazionali scelti per guidare i giovani talenti?. Quali portieri sono nella lista per risolvere il problema della porta?. Come influirà l'arrivo di Koke sulla regia del centrocampo bianconero?. Perché la dirigenza punta sul carattere invece che sulla sola tecnica?.? In Breve Obiettivo leadership per guidare i giovani Yildiz e Conceicao nei momenti critici. Alisson ostacolato dal direttore sportivo Hughes dopo partenze di Salah e Robertson. Interesse per Dibu Martinez, Vicario e l'ipotesi Meret per la porta. Koke e Kim sono i nomi per centrocampo e difesa. Spalletti delinea la nuova strategia per la Juventus: servono profili con carattere e fame di vittorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La Juventus con Spalletti è COMPLETAMENTE GUARITA oppure no

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Qual è il vero Spalletti, quello del Napoli o quello della Nazionale e della Juventus? reddit