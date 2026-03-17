Il tecnico della squadra sta lavorando al rinnovo del contratto, ma chiede anche nuovi acquisti. Goretzka, giocatore tedesco svincolato, è tra i primi obiettivi, mentre Greenwood è nel mirino per rafforzare l’attacco. In difesa si segue Senesi, e per la porta ci sono discussioni aperte. La squadra si prepara a nuovi movimenti di mercato in vista della prossima stagione.

Una firma e almeno tre-quattro desideri. Luciano Spalletti rinnoverà il contratto prima di Pasqua – la fumata bianca è data per imminente (accordo fino al 2027 con opzione per il 2028) – ma si augura di trovare comunque delle belle sorprese nell’Uovo. Se non proprio dei regali, delle buone notizie di mercato in attesa di capire come finirà la lotta per la qualificazione alla Champions. La primavera non è quasi mai la stagione degli affari fatti, a maggior ragione quando il quarto posto corre su un filo sottilissimo. L’ex ct sa perfettamente che deve fare la propria parte: sorpassare il Como e strappare il biglietto da 70-80 milioni nelle ultime nove giornate di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti-Juve, il rinnovo è vicino ma servono rinforzi: Goretzka e Greenwood nel mirino

Articoli correlati

Rinnovo di Spalletti: la Juve punta allo Scudetto, ma servono rinforziLa Juventus affronta una fase decisiva della sua stagione, orientata a consolidare una gestione tecnica stabile e a definire una strategia di mercato...

Juventus-Spalletti: rinnovo vicino, ma servono 3 colpiLa Juventus e Luciano Spalletti viaggiano verso una convergenza programmatica che potrebbe definire le gerarchie del calcio italiano per i prossimi...

Approfondimenti e contenuti su Spalletti Juve il rinnovo è vicino ma...

Temi più discussi: Spalletti-Juve, un altro sì: dopo il Pisa, il rinnovo. I dettagli; Stai sereno, Spalletti tra retroscena e rinnovo Juve: l'ultimo indizio su quando firma; Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; ?? Vlahovic verso il sì al rinnovo. Spalletti-Juve fino al 2027.

Rinnovo Spalletti, la durata dice tutto: dalla retromarcia dei senatori Juve all'intesaL'accordo per il prolungamento di Luciano con la Vecchia Signora è totale: le garanzie sul mercato e i piani per il futuro ... tuttosport.com

Juventus, Spalletti rinnova e guarda al mercatoJuventus, Spalletti rinnova e guarda al mercato Una firma imminente e diversi obiettivi di mercato già chiari. Luciano Spalletti è pronto a rinnovare con la Juventus fino ... tuttojuve.com

Spalletti ha scelto la sua Juve: chi resta, chi è in dubbio e la lunga lista degli addii - facebook.com facebook

#Juve- #Spalletti, intesa vicina per il rinnovo fino al 2027 (+1) // Juve and Spalletti are close to agreeing a contract extension until 2027 (+1) @ilbianconerocom x.com