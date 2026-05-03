La Spal si prepara per una partita importante al Mazza contro il Faenza, con l’allenatore che ha sottolineato l’importanza dell’aspetto mentale. La formazione si presenta con alcune assenze che potrebbero incidere sulla strategia, mentre il risultato in questa sfida potrebbe avere ripercussioni sulla fiducia della squadra. La partita, in programma questa settimana, sarà un banco di prova per le ambizioni della squadra in campionato.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la mentalità di Parlato il risultato contro il Faenza?. Quali assenze peseranno sulla formazione della Spal al Mazza?. Perché il sostegno del pubblico può trasformare il Mazza in un fortino?. Cosa accadrà alla classifica se la Spal vincerà questa sfida?.? In Breve Assenza di Giacomel e ritorno di Senigagliesi per la sfida al Mazza. Faenza punta ai tre punti per la salvezza dopo sei punti conquistati recentemente. Sant’Agostino sfida il Mezzolara a Budrio per ambizioni play-off. Il sostegno locale trasforma lo stadio di via Mazzini in un fortino competitivo. Carmine Parlato prepara la Spal per l’ultima sfida casalinga al Mazza contro il Faenza, in un pomeriggio di calcio che coinvolge anche Budrio e le speranze del Sant’Agostino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spal, sfida decisiva al Mazza: Parlato punta tutto sulla mentalità

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