Yildiz ha detto che la Juventus occupa un posto speciale nella sua vita e che indossare il numero 10 rappresenta un onore e una responsabilità. In un’intervista, ha spiegato cosa lo ha motivato a scegliere il club e cosa significa per lui vestire la maglia bianconera.

di Francesco Spagnolo Yildiz in un’intervista ai microfoni di GQ All-Stars ha parlato della sua esperienza con la Juve e cosa lo ha spinto a scegliere il bianconero. Lunga intervista ai microfoni di GQ All-Stars per Kenan Yildiz. Il giocatore della Juve ha ripercorso diversi temi e svelato alcuni retroscena sui bianconeri. SOGNO DA BAMBINO – « Da bambino sognavo solo di diventare un calciatore famoso e di giocare ai massimi livelli. Ma la realtà che sto vivendo oggi è persino migliore dei miei sogni d’infanzia». GERMANIA, ITALIA, TURCHIA – « La Germania è il Paese in cui sono nato e cresciuto, dove ho imparato la disciplina, l’ordine e l’etica del lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a GQ All-Stars: «La Juve occupa un posto speciale nella mia vita. Il numero 10? In bianconero non è una maglia qualunque. E’ un onore e una responsabilità»

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KENAN YILDIZ: THE TURKISH STAR | Parody Cheekbones - Arrows in Action

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