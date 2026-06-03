Il difensore del club e della nazionale francese sta per firmare un contratto con la Juventus. La trattativa si è conclusa con un accordo economico che prevede un compenso di circa 4 milioni di euro all’anno. La firma è attesa nei prossimi giorni e il giocatore si legherà al club per i prossimi cinque anni. La notizia circola con grande chiarezza tra le fonti vicine alla società.

Svolta improvvisa nel futuro del difensore del club bianconero e della nazionale francese: ecco tutti i dettagli. Tra le note positive della stagione della Juventus figura sicuramente Pierre Kalulu. L’ex Milan è ormai diventato un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico bianconero, sia come braccetto difensivo nella linea a 3 sia come laterale destro di spinta. Bastoni e Kalulu (foto Ansa) – Calciomercato.it A Torino lo sanno fin troppo bene e sono al lavoro per blindare il classe 2000 originario di Lione che vanta diversi estimatori in giro per l’Europa. Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, la... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, firma in arrivo per Kalulu: le cifre

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