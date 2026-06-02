La Juventus cerca di rinnovare il contratto di Kalulu fino al 2030, opponendosi alla pressione dello United. La trattativa riguarda un aumento di circa 500mila euro, con differenze ancora da superare tra le parti. La società bianconera intende rafforzare il giocatore e respingere le offerte estere. La trattativa è in corso, ma non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

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© Juventusnews24.com - La Juve vuole blindare Kalulu e respingere il pressing dello United, ma c’è distanza sulle cifre: le ultime sul rinnovo

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