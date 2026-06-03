juve costretta a vendere spalletti saluta due top

La Juventus si trova a dover vendere alcuni giocatori per finanziare le operazioni di bilancio. La dirigenza sta portando avanti una serie di cessioni, tra cui due calciatori di spicco, per aumentare le entrate. Spalletti ha annunciato l’addio a due top player della rosa. Le mosse sono finalizzate a liberare risorse finanziarie e a ristrutturare la squadra in vista della prossima stagione.

Grandi manovre in casa bianconero con la dirigenza impegnata a cedere per fare cassa: ecco tutti i dettagli. Almeno una cessione eccellente. L’amministratore delegato Comolli era stato chiaro qualche settimana fa e adesso la Juventus si appresta a salutare definitivamente qualche big della rosa per finanziare il calciomercato in entrata. Clamoroso Inter: “Mossi passi concreti per Bremer” (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, addirittura due top della rosa bianconera potrebbero fare le valigie in estate: Gleison Bremer e Andrea Cambiaso. Il centrale brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che scade il 10 agosto e in Premier League ci sono diversi club interessati alle sue prestazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus-Verona, le parole di Spalletti a Sky Sport | Serie A

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Per la @Gazzetta_it La Roma e obbligata a produrre plusvalenze entro il 30/6 per i paletti #Uefa, è sarà costretta a vendere Koné e altri. La Juve che nel triennio 23/25 ha sforato il #FootballEarningsRule della #Uefa ed è sotto investigazione, farà un mercato x.com

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