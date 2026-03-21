juve al top spalletti vuole metterci la firma

La Juventus si prepara a tornare in campo con grande attesa, mentre Luciano Spalletti deve decidere se schierare o meno Vlahovic. La squadra si trova in un momento di alta motivazione e ambizione, e l’allenatore ha ancora da risolvere il dubbio relativo alla presenza del suo attaccante. La decisione verrà annunciata solo oggi, lasciando in sospeso le strategie per la prossima partita.

Vlahovic o non Vlahovic? Luciano Spalletti scioglierà solo oggi il dilemma che attanaglia da tempo una Juve mai così desiderosa del ritorno in campo del suo numero 9. Stasera allo Stadium arriva un Sassuolo decimato dalla pertosse – un caso conclamato dai neroverdi, altri cinque atleti con sintomi della patologia e quindi messi in isolamenento – con la Lega Serie A informata dal club: ma con gli estremi per un rinvio che non sembrano profilarsi. La squadra di Grosso, poi, pur autrice di un campionato da incorniciare, è reduce da due ko di fila con Bologna e Lazio. L’occasione per i bianconeri di superare almeno per qualche ora il Como al quarto posto e mettere pressione a Fabregas è grande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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