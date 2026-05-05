Pippa Middleton si trova a dover vendere Buckleberry Farm, una proprietà di valore, a causa di problemi finanziari. La decisione arriva dopo che anche i genitori di Kate Middleton hanno dovuto chiudere la loro attività aziendale a causa di difficoltà economiche. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulla cifra o sulle cause specifiche dei debiti. La famiglia Middleton si trova così ad affrontare una nuova sfida finanziaria.

Kate Middleton deve affrontare un’altra crisi finanziaria di famiglia. Dopo quella che ha colpito i suoi genitori, costringendoli a chiudere la loro azienda, adesso è sua sorella Pippa ad essere in difficoltà economica, tanto che è costretta a vendere una delle sue proprietà, Buckleberry Farm. Kate Middleton, la sorella Pippa piena di debiti. Dunque, non è solo la famiglia di William a preoccupare Kate Middleton che ha appena festeggiato gli 11 anni di sua figlia Charlotte. Sua sorella Pippa avrebbe accumulato un debito che sfiora il milione di sterline da quando ha acquistato Buckleberry Farm nel 2021. La proprietà era costata 1,3 milioni di sterline.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, sua sorella Pippa piena di debiti: costretta a vendere la proprietà milionaria

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