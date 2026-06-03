juniores sodalizio tra pontremoli e mulazzo

In Lunigiana, due società calcistiche giovanili hanno unito le formazioni under 19, creando un sodalizio tra i club di Pontremoli e Mulazzo. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di rafforzare le attività e condividere risorse. Le squadre continueranno a gareggiare con le proprie divise, ma collaboreranno per allenamenti e tornei. La fusione riguarda esclusivamente le categorie giovanili e non coinvolge le prime squadre.

di Enrico Baldini Nelle vallate della Lunigiana il calcio ha spesso vissuto di campanili, confini invisibili e rivalità di poche decine di chilometri che sembravano distanze oceaniche. Ognuno a coltivare il proprio orticello, a difendere il proprio recinto, mentre i ragazzi diminuivano e le difficoltà aumentavano. Stavolta, però, qualcuno ha deciso di cambiare spartito. Dietro la nascita della collaborazione tra Mulazzo e Pontremoli c’è il lavoro paziente, silenzioso e ostinato di Fabio Giovannacci, il ’saggio’ del calcio lunigianese, uno che preferisce consumare suole e telefonate piuttosto che comparire sotto i riflettori. È stato lui a tessere la tela che ha portato a un risultato concreto: la Juniores del Pontremoli FC entrerà in toto a far parte del progetto del Mulazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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