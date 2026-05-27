Il Mulazzo ha riorganizzato la propria struttura tecnica, affidando al direttore generale Stefano Locciola pieni poteri operativi. Il club ha confermato Monti come allenatore della squadra Juniores, mentre Venturini rimane alla guida della squadra in Prima Categoria. La modifica riguarda l'intera organizzazione societaria e tecnica, con l’obiettivo di rafforzare la conduzione delle squadre e migliorare la gestione complessiva. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club.

Il Mulazzo continua a ridisegnare il proprio assetto tecnico e societario sotto la guida del nuovo responsabile dell’area tecnica e dg Stefano Locciola. In poche settimane la società rossoblù ha cambiato prospettiva, riaccendendo entusiasmo e fiducia in un ambiente che, fino a poco tempo fa, appariva piuttosto scoraggiato. Determinante, in questo senso, è stata la sofferta ma preziosissima salvezza conquistata nella scorsa stagione, evitando la pericolosa lotteria dei playout. Un traguardo che ha permesso al club di guardare avanti con maggiore serenità e di iniziare a progettare un futuro più ambizioso. L’obiettivo della società è quello di costruire una squadra competitiva, capace di lottare nelle zone alte della classifica del prossimo campionato di Prima Categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria la dirigenza del Mulazzo ridisegna l’assetto tecnico. Pieni poteri operativi al dg Locciola. Monti, mister Venturini alla Juniores

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