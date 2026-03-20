Calcio borrotti e leone tra i papabili al ruolo di mister a centrocampo il primo obiettivo resta tommaso ferri Soffia un vento di cambiamento in casa Mulazzo decolla il progetto Juniores

In casa Mulazzo si fanno i nomi di Borrotti e Leone tra i candidati per il ruolo di allenatore, mentre l’obiettivo principale a centrocampo è Tommaso Ferri. La società ha annunciato l’avvio del progetto Juniores, con l’intenzione di partecipare al campionato provinciale nella prossima stagione. La dirigenza sta lavorando per rinnovare la rosa e rafforzare il settore giovanile.

Il vento del cambiamento soffia con decisione in casa Mulazzo. Il club rossoblù appare deciso a partire dalla prossima stagione ad allestire la squadra Juniores che dovrebbe partecipare al campionato provinciale. I primi movimenti, ancora lontani dall’ufficialità, delineano però una direzione chiara: costruire una squadra competitiva, pronta, capace di alzare l’asticella già nel breve periodo. Uno degli snodi principali riguarda la guida tecnica. Secondo le indiscrezioni più insistenti, i nomi caldi per la panchina sono quelli di Borrotti e Leone. Eventuali arrivi che porterebbero idee nuove e, soprattutto incidere anche sulle scelte di mercato, orientando il club verso profili funzionali al loro progetto di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio, borrotti e leone tra i papabili al ruolo di mister. a centrocampo il primo obiettivo resta tommaso ferri. Soffia un vento di cambiamento in casa Mulazzo, decolla il progetto Juniores Articoli correlati Eolico, soffia vento di conquista. Un altro progetto per PitiglianoNuovo allarme per Pitigliano: un progetto di parco eolico industriale, presentato dalla Zefiro Green Power S. Leggi anche: A centrocampo piace il giovane danese del Salisburgo. E con la Viola c’è sempre un discorso aperto per Sohm. Kjaergaard, soffia sempre il vento del nord