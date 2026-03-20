Calcio borrotti e leone tra i papabili al ruolo di mister a centrocampo il primo obiettivo resta tommaso ferri Soffia un vento di cambiamento in casa Mulazzo decolla il progetto Juniores
In casa Mulazzo si fanno i nomi di Borrotti e Leone tra i candidati per il ruolo di allenatore, mentre l’obiettivo principale a centrocampo è Tommaso Ferri. La società ha annunciato l’avvio del progetto Juniores, con l’intenzione di partecipare al campionato provinciale nella prossima stagione. La dirigenza sta lavorando per rinnovare la rosa e rafforzare il settore giovanile.
Il vento del cambiamento soffia con decisione in casa Mulazzo. Il club rossoblù appare deciso a partire dalla prossima stagione ad allestire la squadra Juniores che dovrebbe partecipare al campionato provinciale. I primi movimenti, ancora lontani dall’ufficialità, delineano però una direzione chiara: costruire una squadra competitiva, pronta, capace di alzare l’asticella già nel breve periodo. Uno degli snodi principali riguarda la guida tecnica. Secondo le indiscrezioni più insistenti, i nomi caldi per la panchina sono quelli di Borrotti e Leone. Eventuali arrivi che porterebbero idee nuove e, soprattutto incidere anche sulle scelte di mercato, orientando il club verso profili funzionali al loro progetto di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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