Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026, il Palaghiaccio di Bari ha ospitato i campionati italiani A2 Juniores di judo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Tra le squadre presenti, c'era anche il Centro Judo Novara, che ha preso parte alla competizione.

Ottime prestazioni per i fratelli Moneta e Martinone. Maya Anchisi unica rappresentante femminile della provincia alle finali nazionali U21 Il Palaghiaccio di Bari ha fatto da cornice, nel weekend del 28 e 29 marzo 2026, a una delle tappe più prestigiose del calendario federale: i campionati italiani A2 Juniores. Un evento dai numeri imponenti, con 473 atleti in rappresentanza di 270 società, che ha visto il Centro Judo Novara confermarsi come una realtà solida e competitiva nel panorama nazionale. Nella giornata di sabato, dedicata alle categorie maschili, i riflettori si sono accesi sui fratelli Manuel e Mattia Moneta. Impegnati rispettivamente nelle categorie -90 kg e -100 kg, entrambi hanno conquistato un onorevole nono posto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Il Centro Judo Novara ai campionati italiani A2 di Bari

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