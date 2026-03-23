Arezzo, 23 marzo 2026 – Arriva da Leinì, nel torinese, una soddisfazione importante per il Judo Incisa, impegnato lo scorso weekend ai Campionati Italiani Cadetti A2, manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 300 judoka provenienti da tutta Italia. Nella categoria -70 kg femminile, la giovane Viola Andrea Gurin, al suo esordio alle finali nazionali, ha conquistato una medaglia di bronzo al termine di una competizione lunga e particolarmente impegnativa. Il percorso dell’atleta è stato caratterizzato da quattro vittorie consecutive, ottenute con determinazione e lucidità, mantenendo alta la concentrazione anche nella corsa verso le posizioni più alte del podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Judo Incisa protagonista ai Campionati Italiani Cadetti A2: bronzo per Viola Andrea Gurin

Articoli correlati

Judo Ok Arezzo: quattro atleti qualificati di diritto ai campionati italiani under 18Si tratta di Tommaso Busia (-46 kg), Sofia Cipriani Buffoni (-52 kg) ed Emma Corsi (-57 kg).

Taekwondo: Franchi bissa il bronzo ai Campionati ItalianiIl bronzo conquistato da Lorenzo Franchi ai Campionati Italiani Junior di taekwondo rappresenta un traguardo significativo Taekwondo Arezzo.