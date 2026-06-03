Judo | a genova Franzoni Tamburri conquista l’oro Bena anche Fabbroni
Un atleta ha vinto l’oro in una competizione di judo a Genova, mentre un altro ha ottenuto un piazzamento tra i primi. L’attività del Team Ima San Mamolo Judo prosegue con due squadre, under 18 e ’pro’, che si preparano a partecipare ai campionati italiani a squadre a Martina Franca. La trasferta è programmata per venerdì.
Sempre sugli scudi l’attività del Team Ima San Mamolo Judo del maestro Paolo Checchi. Venerdì due squadre (under 18 e ’pro’) partiranno alla volta di Martina Franca (Taranto) per prendere parte ai campionati italiani a squadre. Intanto arrivano risultati importanti da parte della squadra che, a Genova, ha preso parte al Gran Prix Nazionale. Splendida vittoria per Viola Franzoni Tamburri (nella foto, con la divisa blu), che ha conquistato il primo posto nella categoria 78 chili. Buona prova per Gianluca Fabbroni che, dopo tre vittorie consecutive, si è fermato nelle fasi finali della competizione conquistando il nono posto in una gara di altissimo livello nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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