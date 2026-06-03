Judo | a genova Franzoni Tamburri conquista l’oro Bena anche Fabbroni

Notizia in breve

Un atleta ha vinto l’oro in una competizione di judo a Genova, mentre un altro ha ottenuto un piazzamento tra i primi. L’attività del Team Ima San Mamolo Judo prosegue con due squadre, under 18 e ’pro’, che si preparano a partecipare ai campionati italiani a squadre a Martina Franca. La trasferta è programmata per venerdì.