Judo | il san mamolo Mechi e Fabbroni pronti per la prova tricolore cadetti

Nella gara di judo a Gerenzano, in provincia di Varese, si sono sfidati oltre seicento atleti provenienti da diverse regioni. L’Ima San Mamolo ha schierato quattro giovani atleti, tra cui Mechi e Fabbroni, pronti a confrontarsi nella prova tricolore cadetti. La competizione ha rappresentato un momento importante per i partecipanti in vista dei prossimi impegni nazionali.

L’Ima San Mamolo protagonista alla Coppa Italia 2026 di judo. Quattro atleti in gara e risultati di rilievo a Gerenzano (Varese) dove si ritrovano più di seicento partecipanti. Franzoni Tamburri, Viola e Mattia Castellani conquistano un piazzamento nella top ten, chiudendo al nono posto nelle rispettive categorie. Una prestazione significativa, considerando l’elevato livello della competizione. Da sottolineare in particolare la prova di Mattia Castellani, autore di un’ottima gara. E’ riuscito a superare due turni, dimostrando determinazione, tecnica e una crescita costante che lascia ben sperare. Si fermano al primo turno Ruben Belloni e Luca Costantino Patta, che affrontano l’impegno con grinta, confrontandosi con avversari di alto livello in un contesto competitivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Judo: il san mamolo. Mechi e Fabbroni pronti per la prova tricolore cadetti Notizie correlate Centro Judo Novara, i risultati degli Italiani Cadetti e i podi di PaviaUn fine settimana intenso, tra grandi numeri, sfide nazionali e un ricco bottino di medaglie. Divisione Regionale 2: la promozione è possibile. Atletico Borgo, Pgs e San Mamolo in voloUltime schermaglie di stagione regolare sui campi della Divisione Regionale 2 (ex Promozione) e settantotto squadre a caccia di uno dei tre seggi... Una raccolta di contenuti Si parla di: Coppa Italia Judo 2026 a Gerenzano: ottime prestazioni per gli atleti dell'Emilia Romagna. Judo: il san mamolo. Mechi e Fabbroni pronti per la prova tricolore cadettiL’Ima San Mamolo protagonista alla Coppa Italia 2026 di judo. Quattro atleti in gara e risultati di rilievo a Gerenzano ... sport.quotidiano.net San Mamolo, Magli cala il tris tricolore. Bene Trotta e MerliA Brescia arriva una grande soddisfazione per il San Mamolo Judo del presidente Paolo Checchi. Lucia Magli, dopo aver vinto il titolo nell’under 17 e under 21, si ripete anche nella classifica di A2. ilrestodelcarlino.it