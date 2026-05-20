Judo | la soddisfazione del maestro Fabbroni Tricolori under 21 Rossi nella top ten

Al campionato italiano juniores A1 di judo, disputato a Bassano del Grappa, Mattia Rossi si è classificato settimo, ottenendo un buon risultato. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti under 21 provenienti da diverse regioni italiane. Il maestro Fabbroni ha espresso soddisfazione per le prestazioni dei giovani judoka, tra cui Rossi, che si è distinto nella categoria. La manifestazione si è svolta nella città veneta, con incontri che hanno coinvolto diverse fasce di età e livelli di esperienza.

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