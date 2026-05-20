Judo | la soddisfazione del maestro Fabbroni Tricolori under 21 Rossi nella top ten
Al campionato italiano juniores A1 di judo, disputato a Bassano del Grappa, Mattia Rossi si è classificato settimo, ottenendo un buon risultato. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti under 21 provenienti da diverse regioni italiane. Il maestro Fabbroni ha espresso soddisfazione per le prestazioni dei giovani judoka, tra cui Rossi, che si è distinto nella categoria. La manifestazione si è svolta nella città veneta, con incontri che hanno coinvolto diverse fasce di età e livelli di esperienza.
Mattia Rossi conquista un ottimo settimo posto alle finali nazionali del campionato italiano juniores A1 di judo, disputato a Bassano del Grappa (Vicenza). S tratta dell’evento più importante per gli agonisti under 21 del judo nazionale che ha potuto contare sulla partecipazione di oltre trecento atleti, in rappresentanza 150 squadre tra società sportive civili e gruppi sportivi militari. E tra le formazioni presenti alla kermesse veneta, non poteva mancare l’emergente Mattia. Rossi, nella categoria riservata agli atleti di 90 chili, chiude in settima posizione. Un risultato che vale doppio perché si tratta del miglior piazzamento maschile della regione Emilia-Romagna nella competizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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