Ultimissime Juve LIVE | la verità su Konate idea Juan Jesus

La Juventus sta valutando un possibile intervento sul mercato difensivo, considerando l’interesse per Juan Jesus e una possibile offerta per Konate. Nelle ultime ore si sono intensificate le discussioni interne sul rafforzamento della linea difensiva. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le trattative sono in corso e le decisioni potrebbero essere prese nelle prossime settimane. La società monitora attentamente le opportunità per rafforzare il reparto con giocatori di esperienza.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 31 maggio 2026. Juan Jesus è il nome nuovo per la difesa della Juve, Spalletti ha dato il suo via libera: cosa serve per chiudere l’affare. Ore 14:00 – La Juve prosegue la ricerca di rinforzi e uno dei nomi valutati è quello di Juan Jesus, che Spalletti ha allenato sia a Roma che a Napoli Konate non rinnova con il Liverpool, una opportunità per la Juve? La verità sulla possibile trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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