Beukema Olivera e Juan Jesus | la difesa può cambiare

Il Napoli sta valutando le possibili mosse per la linea difensiva in vista delle prossime stagioni. I nomi di Beukema, Olivera e Juan Jesus sono al centro delle discussioni interne, mentre la società analizza le opzioni per rafforzare o rinnovare il reparto. La situazione potrebbe portare a cambiamenti nella formazione difensiva, con decisioni che dipenderanno dalle valutazioni tecniche e dalle trattative in corso.

Il Napoli comincia a fare i conti anche con il futuro della difesa. In vista della prossima stagione, il reparto arretrato può diventare uno dei punti più delicati del mercato azzurro. Perché ci sono più situazioni aperte. E alcune di queste potrebbero portare a uscite pesanti. Il nome che in questo momento accende più attenzione è quello di Sam Beukema. Il difensore piace al Liverpool. E il legame con Arne Slot, che lo conosce bene dai tempi del calcio olandese, viene indicato come un fattore concreto. Secondo questa lettura, davanti a una proposta importante il Napoli potrebbe anche essere costretto a riflettere seriamente. A scriverlo è Il Mattino.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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