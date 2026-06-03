Un membro dei Duran Duran ha raccontato di aver perso fiducia nel gruppo a 30 anni, credendo che fosse tutto finito. Ha rivelato di aver scoperto i Måneskin attraverso il dentista. Il musicista si sta preparando a tornare sul palco con la band, con concerti programmati a luglio in diverse location italiane.

Milano – Confessioni di un (ex) wild boy. John Taylor si prepara a riaccendere coi Duran Duran passioni mai sopite suonando il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 alla Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin di Codroipo. Ma intanto racconta in videocall l’epopea di “Hungry like the wolf”, “The reflex”, “A view to a kill" e “Rio” così come continua a viverla coi suoi sodali di sempre Simon Le Bon, Nick Rhodes e Roger Taylor. John ogni volta che vi chiedete a cosa è dovuta questa forte connessione col pubblico italiano, la risposta qual è? “Effettivamente abbiamo un legame molto forte con il nostro pubblico, soprattutto con le ragazze che ci hanno scoperto durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - John Taylor: “A 30 anni pensavo che fosse tutto finito, persi fiducia nei Duran Duran. Ho scoperto i Måneskin dal dentista”

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