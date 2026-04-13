Duran Duran | The Wedding Album e Thank You tornano in vinile dopo oltre 30 anni

I Duran Duran hanno annunciato il ritorno in vinile di due loro album, “The Wedding Album” e “Thank You”, dopo oltre 30 anni. Le nuove versioni sono state rimasterizzate e saranno disponibili sotto forma di edizioni in vinile. La scelta di riproporre questi album in formato analogico mira a offrire ai fan una versione aggiornata e di qualità dei loro lavori storici. La pubblicazione è prevista nel prossimo periodo.

I Duran Duran ristampano in vinile “The Wedding Album” e “Thank You” con nuove edizioni rimasterizzate. Disponibili ora in 2LP e CD. A luglio tre concerti speciali in Italia. I Duran Duran annunciano la ristampa in vinile di Duran Duran (The Wedding Album) del 1993 e Thank You del 1995, disponibili nuovamente sul mercato per la prima volta dalle pubblicazioni originali. Entrambi i titoli sono ora acquistabili nei formati deluxe 2LP e CD, con nuovi remaster audio. Dopo il successo delle ristampe estive dei primi cinque album in studio – Duran Duran, Rio, Seven and the Ragged Tiger, Notorious e Big Thing – la band prosegue il percorso celebrativo con due lavori fondamentali della propria discografia.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Duran Duran: “The Wedding Album” e “Thank You” tornano in vinile dopo oltre 30 anni Leggi anche: I Duran Duran ripubblicano in vinile due loro storici album I Duran Duran tornano in Italia, tre show estivi in location iconicheL’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre concerti...