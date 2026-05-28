"Ho fatto un casino?", "Sì". L'ex first lady americana Jill Biden rivela la conversazione avuta con il marito, l'ex presidente democratico americano Joe Biden, subito dopo il disastroso confronto televisivo con lo sfidante Donald Trump nell'estate del 2024. "Temevo che Joe stesse avendo un ictus ", ammette Jill confessando di essere stata "spaventata a morte" nel vedere il marito durante il dibattito con l'attuale capo della Casa Bianca. Una performance che messo fine alla carriera politica dell'ex presidente e, secondo molti osservatori, ha favorito il tycoon alle elezioni del 2024. "Ero spaventata perché non avevo mai visto Joe in quel modo, né prima né dopo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Joe Biden, così l'ha umiliato la moglie Jill: "Sì, hai fatto un casino"

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