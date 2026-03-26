Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalìa le voci del flirt sempre più insistenti

Durante un concerto di Rosalìa a Milano, sono stati avvistati insieme Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. È la seconda occasione in cui vengono scattate foto che li ritraggono lontano dai set televisivi. Le immagini hanno alimentato le voci di un possibile flirt tra i due.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati beccati insieme al concerto di Rosalìa a Milano. È la seconda volta che la comica e il conduttore vengono fotografati lontano dagli studi TV, alimentando così le voci di un flirt in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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