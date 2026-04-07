Durante le festività di Pasqua, una nota scrittrice e un medico sono stati avvistati durante una gita a San Vito Lo Capo, in Sicilia. Le fotografie mostrano i due insieme mentre passeggiano sulla spiaggia e condividono un pranzo in compagnia di familiari. Nei giorni successivi, sono state organizzate alcune presentazioni in famiglia, confermando la loro presenza nella stessa località e la condivisione di momenti di vita quotidiana.

Soggiorno a San Vito Lo Capo e prime presentazioni in famiglia: la relazione tra la scrittrice e lo chef sembra sempre più concreta Pasqua speciale per Marina Di Guardo (mamma di Chiara Ferragni) e Filippo La Mantia, che hanno trascorso le festività insieme in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo. A rivelarlo è uno scatto condiviso sui social, che li mostra rilassati in compagnia di amici, lontani dai riflettori ma sempre più uniti. Da mesi si rincorrevano voci su un possibile legame tra la scrittrice, madre delle sorelle Ferragni, e lo chef, ma finora entrambi avevano mantenuto il massimo riserbo. Questa vacanza pasquale, però, segna un punto di svolta: non solo la presenza insieme, ma anche indizi che parlano di una relazione ormai consolidata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Marina Di Guardo e Filippo La Mantia, Pasqua insieme in Sicilia: lo scatto che conferma il legame

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Marina di Guardo e Filippo La Mantia insieme a Pasqua a San Vito Lo Capo La scrittrice, madre delle celebri sorelle Ferragni, e lo chef hanno condiviso su Instagram uno scatto della loro Pasqua trascorsa insieme, svelando la loro destinazione per le vacan - facebook.com facebook