Tra i giorni che precederanno e seguiranno la Pasqua si prospettano circa dieci giorni di zone rosse, anche se le date precise non sono state ancora ufficializzate. La possibile fascia temporale va dai giorni prima del 5 aprile, data in cui cade la festività, fino a lunedì 13 aprile. La decisione dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane dalle autorità competenti.

Il periodo, ancora non fissato definitivamente, dovrebbe essere quello che va dai giorni immediatamente precedenti la Pasqua del 5 aprile fino a lunedì 13. Zone rosse a Venezia: ne hanno parlato ieri le istituzioni al tavolo del Cosp a Ca'Corner che, come ogni settimana, si riunisce su convocazione del prefetto Darco Pellos con il coordinamento del questore Antonio Sbordone. Le aree ad alta concentrazione di controlli di polizia rafforzati, con identificazioni e allontanamenti di persone dai comportamenti socialmente pericolosi e con precedenti, sono cambiate completamente con l'approvazione al governo del decreto Sicurezza. Non sono più misure eccezionali, contingenti, dettate dall'urgenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Verso dieci giorni di zone rosse a Pasqua

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