A Jerago si è tenuta una cerimonia per celebrare l’80° della Repubblica italiana, durante la quale sono stati premiati cittadini nati nel 1946, l’anno della nascita della Repubblica. La cerimonia ha coinvolto persone di quella generazione, riconoscendo il loro legame con gli eventi storici di allora. Sono state inoltre discusse le modalità di protezione dei giovani dai rischi derivanti dagli algoritmi moderni, senza però entrare in dettagli specifici.

Chi sono i cittadini premiati per il loro legame con il 1946?. Come può la Costituzione proteggere i giovani dagli algoritmi moderni?. Perché il sindaco ha citato Jannik Sinner durante la cerimonia?. Quale compito concreto è stato affidato ai nati nel 1946?.? In Breve Premio con pergamena ai cittadini nati nel 1946 durante la cerimonia a Jerago. Consegna di copie della Costituzione ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età. Collaborazione di Diego Mason e dell'Associazione Combattenti per l'evento in palestra. Partecipazione del Corpo Musicale S. Cecilia e degli Amici di Paese alla festa. L’ottavo decennio della celebrato tra le mura della palestra delle scuole medie di Jerago con Orago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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