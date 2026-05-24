? Punti chiave Chi sono i protagonisti del passaggio di testimone tra generazioni?. Come si collegheranno i diciottenni alla leva del 1946?. Dove si svolgerà il momento simbolico della consegna della Costituzione?. Perché il Comune ha invitato proprio i veterani del referendum?.? In Breve Corteo ore 11 da piazza Don Luigi Mauri e cerimonia ore 11.30 a Villa Cova.. Corpo Musicale Santa Cecilia accompagnerà le celebrazioni con note patriottiche.. Incontro tra i diciottenni e la leva del 1946 per il passaggio generazionale.. In caso di pioggia gli eventi si terranno presso la Sala Civica.. Martedì 2 giugno, Jerago con Orago celebrerà l’80° anniversario della nascita della Italiana con una mattinata di riti civici che vedrà i diciottenni del comune protagonisti del Battesimo Civico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jerago, la Costituzione ai diciottenni: l’80° della Repubblica

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