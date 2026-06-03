Jennifer Lopez ha attirato l’attenzione a New York indossando un corsetto floreale che evidenzia la sua silhouette. La cantante e attrice è arrivata alla prima della nuova commedia romantica di Netflix, in programma il 5 giugno. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato commenti tra i presenti. L’evento ha visto anche la partecipazione di altri ospiti, ma Lopez è stata al centro dell’attenzione.

J ennifer Lopez ha monopolizzato la scena a New York, in occasione della premiere mondiale della nuova commedia romantica firmata Netflix, Office Romance, in uscita il prossimo 5 giugno. Il 2 giugno, la popstar e attrice 56enne ha sfilato sul red carpet a fianco del co-protagonista Brett Goldstein, esibendo un’alchimia così magnetica da riaccendere all’istante i gossip su una loro passata frequentazione, nonostante le smentite ufficiali rilasciate poche ore prima in TV al Today Show. Per JLo una scelta stilistica d’alta moda studiata nei minimi dettagli, con la diva che ha trasformato il tappeto rosso in una celebrazione di puro potere e fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jennifer Lopez, il corsetto da sirena floreale esalta la sua sensualità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Divorzio da capogiro: ecco perché Affleck ha ceduto gratis la villa da 60 milioni alla sua ex Jennifer LopezIl divorzio tra l’attore e la cantante si è concluso con una decisione insolita: la villa del valore di 60 milioni di dollari è stata trasferita...

#acasadi Jennifer Lopez, la nuova villa da 21 milioni di dollari ispirata a un suo filmJennifer Lopez ha acquistato una nuova villa dal valore di 21 milioni di dollari, ispirata a un suo film.

Temi più discussi: Off Campus conquista J.Lo. Il balletto social con l'attrice Mika Abdalla; Questo abito illusione indossato da Jennifer Lopez sta facendo scalpore; Jennifer Lopez pubblica un TikTok ricreando una scena di Off Campus ma i fan notano un dettaglio sullo sfondo tutto italiano.

Jennifer Lopez in camicia bianca e gonna matita nera + cintura corsetto sposa il layering chicJennifer Lopez, icona fashion e fonte di ispirazione con i suoi look stagionali, continua a stupire per la versatilità del suo stile, che passa con disinvoltura da codici boho, glam, o dall'approccio ... vogue.it

La gonna maxi a corsetto di JLo è il nuovo capo ossessione da indossare ora e per tutto l’autunnoLa gonna maxi a corsetto di Jennifer Lopez è il capo perfetto da mettere nell’armadio in autunno. Un pezzo favoloso che indosseremo nei prossimi mesi e che consente di creare tantissimi look. Icona di ... dilei.it