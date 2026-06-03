Jakub Mensik ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam al Roland Garros 2026, dopo aver superato un livello di gioco molto alto negli ultimi 30 minuti. Durante la partita, ha avvertito un dolore, ma ha dichiarato che non si trattava di nulla di grave. Affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, partendo da sfavorito.

Jakub Mensik prosegue il suo incredibile cammino al Roland Garros 2026 e accede per la prima volta in carriera ad una semifinale Slam, in cui partirà da sfavorito contro il tedesco Alexander Zverev. Il ventenne ceco, dopo aver battuto Andrey Rublev agli ottavi in cinque set, ha rifilato un netto 3-0 al baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca disputando probabilmente la sua miglior partita di sempre almeno a livello Major. “ Ovviamente è stata una partita molto difficile e molto attesa da entrambi, dal pubblico e da tutti. Sono super soddisfatto della prestazione nel complesso. Negli ultimi 20-30 minuti di partita, il livello di entrambi è stato davvero pazzesco e ci sono stati molti momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jakub Mensik: “Livello pazzesco negli ultimi 30 minuti. Ho avvertito un dolore, ma nulla di grave”

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