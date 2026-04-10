Tennis | Jakub Mensik ferma la stagione basta terra battuta

Il giocatore di tennis ceco Jakub Mensik ha deciso di sospendere la sua attività sui campi in terra battuta a causa di un infortunio all’arto inferiore destro. La decisione è stata presa dopo che i medici hanno diagnosticato un problema fisico che richiede un periodo di riposo. La sospensione riguarda tutte le competizioni sulla superficie di terra battuta fino a nuove comunicazioni.

Il giovane talento del tennis ceco Jakub Mensik ha dovuto interrompere la propria partecipazione ai tornei sulla terra battuta a causa di un problema fisico localizzato all’estremità inferiore destra. Il ventenne, nato nel 2005, ha confermato il ritiro dal Rolex Montecarlo Masters avvenuto nei primi giorni della settimana e ha comunicato la necessità di saltare anche il BMW Open di Monaco. Le dinamiche del forfait a Montecarlo e le complicazioni cliniche. All’inizio di questa settimana, l’atleta ceco era stato costretto a rinunciare al confronto con Fabian Marozsan durante il Rolex Montecarlo Masters 2026. Tale decisione aveva generato un cambiamento immediato nel tabellone del torneo, permettendo a Damir Dzumhur di accedere direttamente al main draw. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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