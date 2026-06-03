Nel nuovo spot Sky Wifi, Jake La Furia entra in casa di Del Piero per una maratona di House of the Dragon, resa possibile dalla connessione ultraveloce. La scena mostra il cantante che si collega con facilità alla rete, mentre il campione guarda la serie sul divano. La pubblicità evidenzia la velocità della connessione e la possibilità di intrattenimento senza interruzioni. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a durata o altri elementi dello spot.

Nel nuovo spot Sky Wifi, Jake La Furia invade casa Del Piero per una maratona di House of the Dragon grazie alla rete ultraveloce. Quando arriva la nuova stagione della tua serie preferita, serve una connessione impeccabile per godersela al meglio. Nella nuova campagna Sky Wifi e Sky TV, Jake la Furia, grande fan di House of the Dragon, in attesa della nuova stagione in arrivo dal 22 giugno, torna a casa di Alex Del Piero per una maratona notturna in streaming delle prime due stagioni, in una non-stop resa possibile dalla rete ultraveloce di Sky Wifi. Nel nuovo spot,in onda da oggi, Del Piero apre la porta di casa e trova Jake La Furia e alcuni amici del condominio che si auto-invitano da lui per la maratona di tutte le stagioni di “House of the Dragon”. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Jake La Furia e Del Piero nello spot Sky tra connessione ultraveloce e intrattenimento

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Jake La Furia da Del Piero con SkyWiFi Maratona House of the Dragon

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