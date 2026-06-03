Jake La Furia ha trascorso una notte di streaming presso l'abitazione di Alessandro Del Piero, partecipando a una maratona di House of the Dragon. Durante l'evento, ha visto l'intera serie senza interruzioni, condividendo momenti con gli amici. La serata si è svolta senza problemi tecnici, grazie a SkyWiFi, che ha fornito la connessione internet per la maratona. Non sono stati annunciati altri dettagli sull'evento o sui partecipanti.

Una notte di streaming senza limiti Jake La Furia torna a casa di Alessandro Del Piero per una maratona epica di House of the Dragon. Tra amici, divano e binge watching, lo spot racconta tutta la potenza della connessione ultraveloce di Sky Wifi. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta: quante ore riesci a guardare senza fermarti? Condividi il video e organizza la tua maratona perfetta Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Jake La Furia da Del Piero con SkyWiFi Maratona House of the Dragon

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