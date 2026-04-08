Una scena insolita si è svolta durante le ore notturne, quando un musicista ha bussato alla porta di un ex calciatore indossando il pigiama. La visita è avvenuta a causa di un’interruzione del servizio Wi-Fi di Sky, che ha colpito gran parte dell’Italia, lasciando molti utenti senza connessione in momenti cruciali. La situazione riguarda circa il 90% delle abitazioni nazionali.

È notte fonda, Jake La Furia suona alla porta di Alessandro Del Piero in pigiama con un'emergenza: il Wi-Fi lo ha abbandonato a metà della sua serie preferita. Per fortuna a casa Del Piero c'è Sky Wifi, la fibra ultraveloce ottimizzata per lo streaming, e il problema è risolto in un battito. Intanto Sky Wifi fa un salto enorme: grazie al nuovo accordo wholesale con FiberCop — che si aggiunge a Open Fiber e Fastweb — altri tre milioni di famiglie possono scegliere l’ ultrabroadband di Sky. Oggi più del 90% delle abitazioni italiane ha accesso a Sky Wifi, quarto operatore nazionale secondo Agcom. Con Sky TV inclusa, Avvocato Ligas, Pechino Express e tutto il grande intrattenimento, tutto insieme, a un prezzo vantaggioso. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Del Piero e Jake La Furia in pigiama: Sky Wifi arriva al 90% d'Italia

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