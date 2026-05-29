Nell’estate del 2026 arriverà la terza stagione di “House of the Dragon”. La produzione ha iniziato le riprese e ha diffuso alcune immagini che mostrano draghi in volo e scene di intrighi di potere. La serie riprende la narrazione della casata Targaryen, con attori e scenografie che si preparano a riprendere le riprese. La data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.

L’estate 2026 si preannuncia rovente per gli appassionati delle saghe fantasy. Dopo quasi due anni di attesa dalla conclusione della seconda stagione, trasmessa nell’estate 2024, torna finalmente House of the Dragon con una terza stagione che promette di alzare ulteriormente l’asticella dello spettacolo. Il trailer ufficiale appena rilasciato anticipa ciò che i fan sperano: intrighi politici, battaglie aeree tra draghi e colpi di scena degni della miglior tradizione targata Westeros. Vediamo cosa ci aspetta. House of the Dragon 3: data di uscita e numero di episodi. La terza stagione di House of the Dragon debutta il 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda statunitense su HBO. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - House of the Dragon 3: draghi, intrighi e tutto quello che c’è da sapere sulla stagione più attesa del 2026

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House of the Dragon - il trailer della terza stagione, dal 22 giugno 2026 su Sky e NOW

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