House of the Dragon 3 | draghi intrighi e tutto quello che c’è da sapere sulla stagione più attesa del 2026

Da tutto.tv 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nell’estate del 2026 arriverà la terza stagione di “House of the Dragon”. La produzione ha iniziato le riprese e ha diffuso alcune immagini che mostrano draghi in volo e scene di intrighi di potere. La serie riprende la narrazione della casata Targaryen, con attori e scenografie che si preparano a riprendere le riprese. La data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’estate 2026 si preannuncia rovente per gli appassionati delle saghe fantasy. Dopo quasi due anni di attesa dalla conclusione della seconda stagione, trasmessa nell’estate 2024, torna finalmente House of the Dragon con una terza stagione che promette di alzare ulteriormente l’asticella dello spettacolo. Il trailer ufficiale appena rilasciato anticipa ciò che i fan sperano: intrighi politici, battaglie aeree tra draghi e colpi di scena degni della miglior tradizione targata Westeros. Vediamo cosa ci aspetta. House of the Dragon 3: data di uscita e numero di episodi. La terza stagione di House of the Dragon debutta il 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda statunitense su HBO. 🔗 Leggi su Tutto.tv

house of the dragon 3 draghi intrighi e tutto quello che c8217232 da sapere sulla stagione pi249 attesa del 2026
© Tutto.tv - House of the Dragon 3: draghi, intrighi e tutto quello che c’è da sapere sulla stagione più attesa del 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

House of the Dragon - il trailer della terza stagione, dal 22 giugno 2026 su Sky e NOW

Video House of the Dragon - il trailer della terza stagione, dal 22 giugno 2026 su Sky e NOW

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mare fuori 6: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta stagione

Morgane 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta e ultima stagione della serieÈ stata annunciata la messa in onda della quinta e ultima stagione di Morgane 5, una serie televisiva italiana.

Temi più discussi: House of the Dragon 3, i nuovi poster anticipano la stagione più incendiaria della serie tv; House of the Dragon 3, finalmente! Quando esce, new entry, cosa aspettarci; House of the Dragon 3 regalerà ai fan 'l'episodio più folle di sempre'; House of the Dragon, il creatore Ryan Condal rompe il silenzio e conferma quando finirà la serie HBO.

house of the dragonHouse of the Dragon 3: l’episodio più strano mai visto in TV aprirà la stagioneHouse of the Dragon stagione 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma le parole dello showrunner Ryan Condal stanno già facendo salire l'hype alle stel ... tecnoandroid.it

house of the dragonHouse of the Dragon 3 conquista Taormina: il festival apre con l'anteprima nazionale della serie HBOLa kermesse cinematografica siciliana vedrà una proiezione in esclusiva e in anteprima del primissimo episodio della nuova stagione della serie HBO ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web