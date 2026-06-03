Jacobs-Lyles Roma trattiene il respiro | sfida tra campioni al Golden Gala

Prima dello sprint dei 100 metri al Golden Gala, due atleti di alto livello si sono incontrati davanti al Colosseo. La sfida tra i due campioni ha attirato l’attenzione degli spettatori, con una presenza significativa di pubblico e media. La gara si svolgerà nel contesto di una manifestazione internazionale di atletica, con i partecipanti pronti a confrontarsi sulla pista. L’evento rappresenta un momento chiave della stagione estiva di atletica leggera.

I due re della velocità si sono incontrati davanti al Colosseo prima dell’attesissimo duello dei 100 metri. Giovedì sera allo stadio Olimpico uno degli appuntamenti più attesi della Diamond League Dal Colosseo allo stadio Olimpico. Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’atletica mondiale: la sfida tra Marcell Jacobs e Noah Lyles nei 100 metri del Golden Gala Pietro Mennea. A poche ore dalla gara, i due campioni hanno regalato un’anteprima spettacolare nel cuore della Capitale, incontrandosi davanti al monumento simbolo della città tra selfie, autografi e centinaia di appassionati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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