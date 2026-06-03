Il presidente della Federazione Internazionale Padel ha incontrato il Papa Leone XIV. La visita si è svolta oggi a Roma, con un colloquio tra il dirigente sportivo e il pontefice. Nessun dettaglio sui temi discussi o sulla durata dell'incontro è stato reso noto. La delegazione comprendeva anche un noto giocatore di padel. La visita rientra in una serie di incontri ufficiali del presidente FIP con rappresentanti religiosi e istituzionali.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Federazione Internazionale Padel (Fip), Luigi Carraro, e il campione spagnolo Paquito Navarro sono stati ricevuti oggi da Papa Leone XIV in occasione del Bnl Italy Major Premier Padel di Roma che si sta disputando al Foro Italico, un incontro promosso insieme ad Athletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede che, dal 2022, è riconosciuta ufficialmente dalla Fip. Nel corso dell'udienza, Carraro ha donato al Pontefice la racchetta ufficiale del Major di Roma, quale simbolo di uno sport, il Padel, che negli ultimi anni ha saputo conquistare milioni di praticanti nel mondo grazie alla sua capacità di favorire l'incontro, la condivisione e la partecipazione, al di là di età, provenienza e cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Italy Major Premier Padel, il presidente Fip Luigi Carraro e Paquito Navarro ricevuti da Papa Leone XIV

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The BNL Italy Major was officially presented today at the Foro Italico in Rome.

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