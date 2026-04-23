Giochi del Mediterraneo Carraro Fip | Esordio padel è storico

Nel corso dei Giochi del Mediterraneo, un rappresentante della Federazione Italiana Padel ha dichiarato che l’ingresso del padel in questa competizione segna un momento storico. Ha aggiunto che nessuno sport nella storia ha avuto uno sviluppo e una diffusione così rapidi come questo. La presenza del padel alle gare è considerata un fatto senza precedenti, evidenziando l’espansione recente di questa disciplina.

Roma, 23 apr. (askanews) – “Mai nessuno sport nella storia è cresciuto e si è propagato così velocemente come il padel. Una passione collettiva che oggi coinvolge 35 milioni di giocatori in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Internazionale Padel (Fip), Luigi Carraro, intervenendo a Bruxelles alla tavola rotonda “Verso i Giochi del Mediterraneo – Lo sviluppo del Padel in Europa”, svolta nella sede del Parlamento Europeo a cui sono intervenuti la vicepresidente Antonella Sberna, il vicepresidente della Fitp Isidoro Alvisi, il team manager della nazionale italiana di Coppa Davis Michelangelo Dell’Edera e il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo Carlo Molfetta.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate A Parma arriva il grande padel: al via il Fip Silver Mediolanum Padel CupUna nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo... Leggi anche: Padel, Carolina Orsi conquista la semifinale al FIP Silver di Parma Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Padel ai Giochi del Mediterraneo, Carraro a Bruxelles: Esordio storico, rappresenteremo 35 milioni di giocatori; Il Parlamento Europeo accende i riflettori sul padel e sul ruolo dei Giochi del Mediterraneo; Serie A1 Tigotà: Conegliano campione d’Italia. Giochi del Mediterraneo, Carraro (Fip): Esordio padel è storicoRoma, 23 apr. (askanews) – Mai nessuno sport nella storia è cresciuto e si è propagato così velocemente come il padel. Una passione collettiva che oggi coinvolge 35 milioni di giocatori in tutto il m ... askanews.it Il padel per la prima volta ai Giochi del Mediterraneodi Taranto. Il presidente della Federazione Internazionale Padel (Fip), Luigi Carraro, ha espresso la propria soddisfazione intervenendo a Bruxelles alla tavola rotonda Verso i Giochi del Mediterrane ... rainews.it Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo Lo speciale in cui vi portiamo all’interno dei cantieri in corso per la realizzazione delle strutture sportive per i Giochi del Mediterraneo. Nella puntata di ieri, Dario Gallitelli ci ha portato all’interno del Centro Sportiv - facebook.com facebook Taranto. Il padel debutta ai Giochi del Mediterraneo x.com