Trump smonta l'ipotesi del ripescaggio dell'Italia ai Mondiali | Non è una cosa a cui penso
L'ex presidente ha dichiarato di non avere in programma alcuna iniziativa per far rientrare l'Italia ai Mondiali, respingendo l'ipotesi di un ripescaggio. La proposta, avanzata dall'alto inviato Zampolli, è stata ufficialmente smentita da Trump, che ha precisato di non considerarla una possibilità. La discussione sul tema si era intensificata dopo le voci circolate nei giorni scorsi.
L'idea di ripescare l'Italia alimentata dall'alto inviato Zampolli è stata spenta da Trump dal Segretario di Stato Marco Rubio: "Non so da dove provenga questa voce, si tratta di speculazioni".🔗 Leggi su Fanpage.it
Attacco di Trump all'Italia - Grande e ferma risposta della Schlein
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