Trump smonta l'ipotesi del ripescaggio dell'Italia ai Mondiali | Non è una cosa a cui penso

L'ex presidente ha dichiarato di non avere in programma alcuna iniziativa per far rientrare l'Italia ai Mondiali, respingendo l'ipotesi di un ripescaggio. La proposta, avanzata dall'alto inviato Zampolli, è stata ufficialmente smentita da Trump, che ha precisato di non considerarla una possibilità. La discussione sul tema si era intensificata dopo le voci circolate nei giorni scorsi.