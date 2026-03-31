Chi è l'uomo accusato dalla Bosnia di essere una spia dell'Italia prima del playoff per i Mondiali

Un soldato italiano impegnato nella missione EUFOR Althea in Bosnia è stato scambiato per una spia dell’Italia. L’incidente si è verificato durante l’addestramento di Butmir, in prossimità del playoff per i Mondiali 2026. La vicenda ha portato a un’indagine ufficiale da parte delle autorità bosniache. Nessun dettaglio su eventuali accertamenti o reazioni ufficiali è stato ancora reso pubblico.