Chi è l'uomo accusato dalla Bosnia di essere una spia dell'Italia prima del playoff per i Mondiali
Un soldato italiano impegnato nella missione EUFOR Althea in Bosnia è stato scambiato per una spia dell’Italia. L’incidente si è verificato durante l’addestramento di Butmir, in prossimità del playoff per i Mondiali 2026. La vicenda ha portato a un’indagine ufficiale da parte delle autorità bosniache. Nessun dettaglio su eventuali accertamenti o reazioni ufficiali è stato ancora reso pubblico.
Un soldato italiano della missione EUFOR Althea è stato scambiato in Bosnia per una spia inviata dall’Italia all’allenamento di Butmir prima del playoff Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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