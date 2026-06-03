Come ogni anno decine di attivisti in tutta Italia si sono radunati nei pressi delle tombe dei caduti russi restaurandole e deponendo fiori. Torino, Milano, Bari, Padova, Pordenone e non solo. In tutta Italia i militanti di "Italia Unita" hanno celebrato il 9 maggio insieme alla comunità russa. In tale occasione il Presidente di "Italia Unita" Amedeo Avondet ha dichiarato ai presenti: "Cari Amici, sono grato ad ognuno di voi per essere qui oggi, il nostro movimento compirà questo mese ben 4 anni di attività. Oggi ci stiamo diffondendo in tutta italia con eventi in più di 5 città italiane e con molte altre iniziative che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale in un periodo prossimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - "Italia Unita" e il 9 maggio, una tradizione tra pace e riconciliazione nazionale: restaurate le tombe dei caduti russi

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