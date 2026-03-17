Il 16 marzo, grazie a un duetto tra Achille Lauro e Laura Pausini a Sanremo, è tornato alla ribalta, ma molti ignorano che il giorno seguente si celebra la nascita dell’Italia. Questo dettaglio spesso passa inosservato, mentre il 17 marzo non è mai stato riconosciuto come festa nazionale. La memoria collettiva si concentra su altri eventi, lasciando in secondo piano questa ricorrenza.

Grazie al duetto di Achille Lauro e Laura Pausini a Sanremo, moltissimi italiani hanno scolpito nella memoria il 16 marzo, ma in pochi si ricordano che il giorno dopo è nata l’Italia. Sì, il 17 marzo non è solo San Patrizio, ma una delle date più importanti, e dimenticate, della storia del nostro Paese. Quel giorno, nel 1861, il Parlamento subalpino del Regno di Sardegna approvò la legge con cui Vittorio Emanuele II assunse il titolo di re d’Italia, «per grazia di Dio e volontà della nazione». Quell’atto approvato nel cortile di Palazzo Carignano a Torino creò di fatto lo Stato unitario, nato dalle annessioni, garibaldine e non, del 1859 e del 1860. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché il giorno dell’Unità d’Italia non è mai diventato una festa nazionale

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